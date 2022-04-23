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Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, merkez Kavaklı kırsalında operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, "Operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubuna ulaşılmıştır. Operasyonda 2 M-16 piyade tüfeği, AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 8 el bombası, 530 adet 5,56 fişek ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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