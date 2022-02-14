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Hakkari'de 8 kişinin şehit olduğu saldırının failinin yer altı mağarasında etkisiz hale getirildiği belirlendi

Terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Kış-8 Operasyonu kapsamında Mardin'in Bagok kırsalında yer altı mağarasında etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "gri kategori"de aranan "Elif Avesta" kod adlı Betül Diler olduğu belirlendi.
Hakkari'de 8 kişinin şehit olduğu saldırının failinin yer altı mağarasında etkisiz hale getirildiği belirlendi

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Mardin Bagok'ta 12-15 Aralık 2021'de, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin daha kimliği ve katıldığı eylemler belli oldu.

Etkisiz hale getirilenler arasında Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin lira ödülle gri kategoride bulunan "Elif Avesta" kod adlı Betül Diler'in de bulunduğu belirlendi.

Terörist Diler'in, 2 Kasım 2017'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Ortaklar bölgesindeki 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı yol kontrol noktasına yönelik, 6 asker ile 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu roketatarlı saldırıya katıldığı tespit edildi.

Ayrıca terörist Betül Diler'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde de çok sayıda eylemin failleri arasında olduğu anlaşıldı.

Yer altı mağarasında etkisiz hale getirilmişlerdi
Bagok'taki yer altı mağarasına yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 6 terörist arasında, 2 Ağustos 2019'da Nusaybin'de Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı'nın şehit edildiği ve 7 jandarma personelinin yaralandığı saldırıya katılan, Mardin bölgesinin sözde "Eyalet ve Sivil Savunma Birlikleri" (YPS) sorumlusu "Hira" kod adlı Deniz Orak'ın da yer aldığı tespit edilmişti.

Operasyonu sevk ve idare eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de teröristlerin etkisiz hale getirildiği mağarada incelemelerde bulunmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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