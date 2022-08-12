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Hakkari'de Eren Abluka-29 operasyonunda füze ele geçirildi

Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 3 sığınak ve mağara içerisinde füze, patlayıcı madde, silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
Hakkari'de Eren Abluka-29 operasyonunda füze ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Çukurca ilçesi kırsalında 3 sığınak ve mağara tespit edildi.

Sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda, 1 AT-4 füze, 2 Bixi makineli tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 M4 tüfek, 1 RPG-7 roketatar, 1 susturuculu tabanca, 1 av tüfeği, 37 roket mühimmatı, 60 el bombası, 1 havan mühimmatı, 12 bin adet çeşitli çaplarda mühimmat, 2 kilogram C4 patlayıcı, 17 elektrikli uzaktan komuta devresi, 1 keskin nişancı tüfeği dürbünü, 20 piyade tüfeği şarjörü, 5 güneş şarj ünitesi ve paneli, çok miktarda el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan fünye, fitil, pil ve batarya ile muhtelif gıda, yaşam, giyim, tıbbi ve inşaat malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

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