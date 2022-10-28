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Hakkari'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 688 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cevdet Özdaş Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.
Hakkari'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Keçili bölgesinde, 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cevdet Özdaş Operasyonu' başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda; jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu 43 operasyonel tim ile 688 personel görevlendirildi. 

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Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar Kış' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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