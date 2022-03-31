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Hakkari'de 'Eren Kış-32 Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 710 personelin katılımıyla 'Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.
Hakkari'de 'Eren Kış-32 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de 'Eren Kış-32 (Hakkari-Öveç) Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu' başlatıldı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat , jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 710 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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