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Hakkari'de Hacıbey Çayı'na düşerek şehit olan asteğmen için tören düzenlendi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında dengesini kaybederek Hacıbey Çayı'na düşen ve arama çalışmalarında naaşına ulaşılan şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için tören düzenlendi.
Hakkari'de Hacıbey Çayı'na düşerek şehit olan asteğmen için tören düzenlendi

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehit Kupşen'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Şehidin naaşı, tören mangası tarafından omuzda taşınarak helikoptere konuldu.

Şehit Kupşen'in cenazesi Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan memleketi İzmir'e uğurlanacak.

Törene, şehidin ailesi, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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