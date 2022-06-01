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Hakkari'de, maden ocağında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

HAKKARİ'de bir maden ocağında göçük altında kalan işçi, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Hakkari'de, maden ocağında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Olay, kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Kavaklı köyünde, çinko çıkarılan madende meydana geldi. Madende göçük oluşurken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından göçük altında kalan işçiyi bulunduğu yerden kurtardı. Alkışlar arasında çıkarılan ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilen işçi, sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. (DHA)

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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