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Hakkari'de şehit olan asker için tören düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen "Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu 2022-78 Eren Kış-25 (Taşlık-1) Operasyonu"nda arazi arama faaliyeti sırasında silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal için tören düzenlendi.
Hakkari'de şehit olan asker için tören düzenlendi

Fatih Kışlası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak düzenlenen törende şehit Sunal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek saygı duruşunda bulunuldu.

Şehidin öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından tören mangası tarafından omuzda taşınarak helikoptere konulan naaşı, memleketi Van'a gönderildi.

Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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