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Hakkari'de yolda mahsur kalan tır sürücülerine yemek ikramı

Hakkari'de Kızılay ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri, Hakkari-Şırnak kara yolunun kardan kapanması nedeniyle yolda mahsur kalan tır sürücülerine yemek ve içecek ikram etti.
Hakkari'de yolda mahsur kalan tır sürücülerine yemek ikramı

Hakkari-Şırnak yolunun kar nedeniyle kapanması sonucu Çukurca kara yolundaki Ağaçdibi köyü yakınında 20 tır sürücüsü mahsur kaldı.

Bunun üzerine bölgeye giden Kızılay Hakkari Şubesi ve AFAD ekipleri, sürücülere yemek ve içecek ulaştırdı.

Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt, bölgede yoğun kar nedeniyle bazı araçların yolda kaldığını söyledi.

Durumu öğrenmeleri üzerine hazırladıkları kumanyaları AFAD ekipleriyle sürücülere dağıttıklarını belirten Bozkurt, bu tür desteklere devam edeceklerini aktardı.

Amasya'dan yük getiren sürücülerden Asım Bal da kar nedeniyle yolun kapandığını ifade ederek, "Yolda mecbur bekliyoruz. Hava şartları kötü. Sağ olsun ekipler yardımcı oluyorlar. AFAD ve Kızılay yemek getirerek karnımızı doyurmamızı sağladı. Akşam da jandarma ekipleri gelmişti. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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