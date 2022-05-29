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Hakkarili Nurgül 7 ay önce başladığı güreşte dünya üçüncüsü oldu

Spor Lisesi öğrencisi milli sporcu Nurgül Abi, "Bundan sonraki hedefim dünya birinciliği. Daha sıkı antrenmanlarla onu da elde edeceğim. Ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum." dedi.
Hakkarili Nurgül 7 ay önce başladığı güreşte dünya üçüncüsü oldu

Hakkari'de 7 ay önce başladığı güreşte elde ettiği başarılarla milli takım forması giymeye hak kazanan Nurgül Abi, Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda (Gymnasiade 2022) üçüncü olarak kentin gururu oldu.

Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki Abi, antrenörü Recep Çelik'in yönlendirmesiyle geçen yıl güreşle ilgilenmeye başladı.

Bir yandan okuldaki derslerine çalışan, bir yandan da hocasının nezaretinde antrenman yaparak kendini geliştiren Abi, katıldığı organizasyonlarda başarılı dereceler elde etti.

Yozgat'ta 3-6 Mart'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler B Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak milli takıma girme başarısı gösteren Abi, 14-22 Mayıs'ta Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda 43 kiloda bronz madalya kazandı.

Kentin, ailesinin ve antrenörünün gururu olan milli sporcu, katılacağı ulusal ve uluslararası müsabakalarda daha iyi dereceler elde etmek için şimdiden çalışmalara başladı.

"Bundan sonraki hedefim dünya birinciliği"
Milli güreşçi Abi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce güreşe ilgisinin olmadığını, antrenörlerinin yönlendirmesiyle 7 ay önce spora başladığını söyledi.

Antrenörü Çelik'in destekleri sayesinde kısa sürede milli takıma girmeyi başardığını anlatan Abi, şöyle konuştu:

"Fransa'daki şampiyonaya katılacağımı söylediler. Pek hazır değildim, derece elde etmeyi beklemiyordum. Oradaki ortam, atmosfer ve başarılar beni etkiledi. Başaracağıma inanarak müsabakalara çıktım ve dünya üçüncüsü oldum. İlk hedefim milli takıma girmekti. Benim için büyük bir başarı oldu. Bundan sonraki hedefim dünya birinciliği. Daha sıkı antrenmanlarla onu da elde edeceğim. Ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum. 60'a yakın minik sporcularımız var. Onlara örnek olduğum için çok sevinçliyim. Onlar da bizi görünce antrenmanlara daha çok ilgi gösteriyorlar. Ailem ve çevrem de elde ettiğim başarıyla gurur duydu."

Antrenörü Çelik de kent genelinde 200 güreşçinin bulunduğunu, elde edilen başarılar sayesinde sporcu sayısında artış yaşandığını ifade etti.

Kentteki güreş camiası olarak yeni şampiyonlar çıkarmak için çaba gösterdiklerini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Fransa'da düzenlenen şampiyonada sporcumuz Nurgül Abi dünya üçüncüsü oldu. İnşallah bu başarılar gittikçe artacak. Bu da bizi çok mutlu etti. Altyapı sporcularımız için iyi bir örnek oldu. Ulusal müsabakalarda madalya alan sporcularımız var. Elimizden geldiğince madalya ve sporcu sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Hedefimiz sporcularımızın iyi yerlere gelmesi ve iyi sonuçlar alması. Yoğun bir çalışma sürecine girdik. Sporcularımız da çalıştıkça daha iyi seviyelere gelecek."

Okul Müdürü ve Güreş İl Temsilcisi Sefer Özatak ise öğrencisinin başarısıyla gurur duyduğunu belirterek, "Daha çok başarı elde etmeyi, olimpiyat şampiyonu çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yoğun çaba sarf ediyoruz. Desteğini esirgemeyen tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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