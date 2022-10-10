Hakkında “taciz” haberleri yer alan okul müdüründen Cevap ve Düzeltme Metni

Kadın yardımcısının “taciz” iddialarıyla gündeme gelen okul müdürü A.Y., ajansın geçtiği ve gazetemiz tarafından da alıntılanan haberle ilgili tarafımıza “Cevap ve Düzeltme Metni” gönderdi. A.Y.’nin açıklamasını aynen yayınlıyoruz:

26 Eylül’de ajansların geçtiği bir haberde “Mamak’taki Şehit Öğretmen Nesrin İnigür İlkokulu’nun Müdürü A.Y.’nin, kadın yardımcısı F.R.’ye sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu” iddia edilmiş, olayla ilgili şikayetin ardından müdür A.Y.’nin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alındığı, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti.

Hemen hemen tüm haber sitelerinde olduğu gibi gazetemizde de “Mamak’ta ilkokulda müdürden yardımcısına cinsel taciz rezaleti” başlığıyla yayınlanan sözkonusu alıntı habere ilişkin, o müdürden bir açıklama geldi.

O MÜDÜRDEN AÇIKLAMA

Tacizle suçlanan okul müdürü Azmi Yılmaz’ın avukatı Mutluay Çelik gazetemize gönderdiği “Cevap ve Düzeltme Metni”nde “Haber, gerçekdışı olmasının yanı sıra, her ne kadar sadece isiminin başharfleri ile verilmiş olsa da, müvekkilimin kişilik haklarını ihlal etmiştir” dedi.

Azmi Yılmaz’ın gazetemize gönderdiği “Cevap ve Düzeltme Metni” şöyle:

https://www.gazeteilksayfa.com/mamakta-ilkokulda-mudurden-yardimcisina-cinsel-taciz-rezaleti-155763h.htm bağlantısıyla verilen haberde; müvekkilim A.Y.’nın aynı okulda müdür yardımcısı olarak çalışan bir kadın meslektaşına yönelik çeşitli uygunsuz söz ve davranışlarda bulunduğu iddia edilmiştir. Bu kadarla da yetinilmeyerek kendisi hakkında “tacizci, sapık” gibi suç unsuru taşıyan ifadeler kullanılmıştır.

Müvekkilim A.Y.’nin, adı geçen kadın meslektaşıyla aynı ortamda çalışmaları haricinde söz konusu suçlamalarla bir ilgisi bulunmamaktadır. Haberde yer verildiği biçimde gerçekleşen hiçbir söz ve davranışı asla söz konusu değildir. Söz konusu haberler tamamen davacının asılsız, dayanaksız, iftira niteliğindeki iddialarına dayandırılmış ve fakat olayla ilgili müvekkilin görüşleri ve savunmaları haber konusu edilmemiştir. Habere konu edilen iddialarla ilgili olarak halihazırda yürüyen bir yargılama bulunmakta olup, müvekkilin aklanacağına dair de bir şüphe duymamaktayız. Haber konusu olayın üzerinden 10 aydan fazla süre geçmiş olup, haberin kamuoyunu ilgilendiren güncel bir yönü de bulunmamaktadır. Müvekkil hakkında şikayetçi olan E.B. iddia dışında dosyaya inandırıcı herhangi bir kanıt sunabilmiş değildir.

Olayın görüntülerinin yer aldığı söylenen, hukuksuz bir biçimde ele geçirilerek kamuoyuna sunulan video kesitinde de herhangi bir suç unsuru yoktur.

Müvekkil gerçekdışı olduğundan hiçbir kuşku duyulmaması gereken haber konusu iftira niteliğindeki iddialardan yargılama sonucu aklanacaktır. Müvekkil hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü de bulunmadığından; adil yargılamayı etkilemeye yönelik, masumiyet karinesine aykırı, müvekkilin lekelenmeme hakkını ihlal eden, uluslararası sözleşmeler, anayasa ve mevzuat ile güvence altına alınan adil yargılanma hakkını zedeleyen iftira ve suç niteliğindeki iddiaları reddeder, müvekkilin adil yargılanma hakkınına saygı gösterilmesini tüm duyarlı kamuoyundan bekleriz.”



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