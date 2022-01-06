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Haliç'te haç çıkarma töreni düzenlendi

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2022. yıl dönümü, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayin ve Haliç sahilinde düzenlenen denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.
Haliç'te haç çıkarma töreni düzenlendi

Fener Rum Patriği Bartholomeos patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen töreni yönetti. Sabah 09.00'da başlayan törende dualar edildi.

Patrikhane çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, ayini izlemek için gelenlere HES kodu sorgulaması yapıldı. Ziyarete gelenler mum yakarak ayinin düzenlendiği alana geçip dualara eşlik etti.

Yaklaşık 4 saat süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılanlar, kortej halinde Haliç sahiline yürüdü.

Patrik Bartholomeos'un buradan suya attığı haçı çıkarmak için 10 kişi denize atladı. Galip Yavuz, bu yıl haç çıkarmayı başaran kişi oldu.

Haç çıkarma töreni çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi. 5 senedir haç çıkarma törenine katıldığını söyleyen Yavuz, "Çok mutluyum. Hepinize kardeşlik ve sevgi dolu bir yıl diliyorum." dedi.

Etkinlik sırasında deniz polisi de 2 tekneyle denizden güvenlik önlemi aldı.

Balat'taki törenle eş zamanlı olarak Kuzguncuk, Büyükada ve Yeşilköy'de de haç çıkarma törenleri düzenlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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