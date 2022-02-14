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Halil Falyalı cinayeti zanlılarından 3'ü hakkında ek gözaltı süresi verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 3'ü hakkında ek gözaltı süresi verildi.
Halil Falyalı cinayeti zanlılarından 3'ü hakkında ek gözaltı süresi verildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Şubat'ta yakalanan 3 zanlının gözaltı süresi uzatıldı.

Zanlıların, daha sonra yakalanan şüphelilerle emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 13 Şubat'ta İstanbul'da 3 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 6'ya yükselmişti.

Olay
Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde aracında 8 Şubat'ta silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne sevk edilen Falyalı, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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