Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Radyo ve televizyon sunucusu Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Usta gazeteci ve maç spikeri Halit Kıvanç 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Üzücü haberi resmi Twitter hesabından oğlu Ümit Kıvanç paylaştı.

"Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun"

Kıvanç paylaşımında, "Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek." ifadelerini kullandı.

Halit Kıvanç'ın kariyeri

Halit Kıvanç ,1926 yılında İstanbul'da doğdu, radyo ve televizyon sunucusu, gazeteci, maç spikeri. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularındandır. Yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç‘ın babasıdır.

Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde ,yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde tamamladı. 3 ay kadar hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.