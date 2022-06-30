Halk Ekmek büfe sayısı 422'ye yükseldi

Büyükşehir Belediyesi, ekmek büfelerini yaygınlaştırmaya devam ediyor. 8’i ilk kez hizmete girecek 18 Halk Ekmek Büfesi yeni sahiplerini buldu. Ankara genelinde hizmet veren Halk Ekmek Satış Büfesi sayısı ise son yapılan çekiliş ile 422’ye yükseldi.

Şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan Halk Ekmek Satış Büfesi çekilişine 292 kişi başvuruda bulundu.

Noter huzurunda düzenlenen ve Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği kura çekilişi ile 18 vatandaş ekmek teknesini işletmeye hak kazandı. Son yapılan büfe çekilişi ile kent genelindeki Halk Ekmek Satış Büfe sayısı 422’ye yükselirken, büfe sahipleri sözleşmelerini imzalamaya başladı.

EKMEK TEKNESİ BÜFELER

Ankaralılar için 41 yıldır kaliteli, güvenilir ve hijyenik ekmek ve unlu mamuller ürettiklerini, hizmet ağını genişletmek için gerek ekmek satış büfeleri gerekse kendi bünyelerindeki satış noktalarının sayısını her geçen gün artırdıklarının altını çizen Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sevdi, şunları söyledi:

“Güven, kalite ve lezzet sloganı ile 76 çeşidi aşkın ekmek ve unlu mamuller üreterek Ankara halkına en iyi hizmeti en uygun fiyatlardan vermenin gayreti içindeyiz. Endüstriyel fırınlarımızda el değmeden günde ortalama 1 milyon adet civarında ekmek üretiyoruz. Fırınlarda 200 gramlık ekmek 3 TL’den satılırken biz 250 gramlık ekmeği 2 TL’den tüketicilerle buluşturuyoruz. Piyasaya göre 50 gram daha fazla ve 1 TL daha ucuz olan ekmeğimiz aile bütçelerine ciddi katkı sağlıyor.”