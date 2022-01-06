Halk Ekmek’te şeffaflık uygulaması

Büyükşehir Belediyesi çiçek ve bitki dikim verilerinden sonra şimdi de günlük halk ekmek üretimi ve dağıtımına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmaya başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kent yönetiminde ‘şeffaflık ve hesap verilebilirlik’ anlayışı tüm birimlerde yaygınlaşmaya devam ediyor.

Hizmet alım ihaleleri ile Belediye Meclis toplantılarını canlı yayınlayan Büyükşehir Belediyesi yeni bir örnek uygulama daha başlattı. Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. de şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda fabrikada üretilen ve dağıtılan günlük ekmek sayısı verilerini sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden (www.ankarahalkekmek.com.tr) paylaşma kararı aldı.

GEÇMİŞ YILLARIN ÜRETİM RAKAMLARI DA PAYLAŞILDI

Başkent’te tamamlanan ulaşım ve altyapı projelerinin maliyetlerini afişlerle vatandaşlara duyurulurken son olarak ANFA Genel Müdürlüğü haftalık çiçek ve bitki dikim verilerini de paylaşmaya başladı.

Halk Ekmek Fabrikası ise 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren günlük ekmek üretim ve dağıtım verileri hakkında Başkentlileri bilgilendirirken 4 Ocak 2022 tarihi itibarıyla fabrikada 968 bin 692 adet ekmek üretildiği açıklandı.

Paylaşılan verilerin yer aldığı tabloda; sosyal yardım alan vatandaşlara dağıtılan ekmek miktarından Halk Ekmek satış noktalarına kadar ilçe ilçe tüm veriler şeffaf bir şekilde Başkentlilerle paylaşılırken geçmiş yıllara ait aylık veriler de (ankarahalkekmek.com.tr/uretim-miktarlari/) sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yayımlandı.