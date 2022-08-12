Halk pazarında bıçakla saldıran şüpheli, ayağından vurularak yakalandı

ESKİŞEHİR'de, elinde bıçakla halk pazarında vatandaşlara saldıran ve madde bağımlısı olduğu belirtilen O.K., polis tarafından ayağından vurularak yakalandı.