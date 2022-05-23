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Halkalı-Bahçeşehir banliyö seferleri başladı

Halkalı ile Bahçeşehir arasında 13,5 kilometre uzunluğundaki güzergahta banliyö seferleri başladı.13,5 kilometre uzunluğundaki mesafede 22 dakika sürecek seferler, sabah ve akşam saatlerinde karşılıklı olarak ikişer kez gerçekleştirilecek.
Halkalı-Bahçeşehir banliyö seferleri başladı

Kapıkule-Halkalı hattı üzerinden sağlanan demir yolu bağlantısıyla Bahçeşehir ile Marmaray'ın son durağı olan Halkalı arasındaki seferlerin ilki karşılıklı olarak bugün sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildi.

İlk seferde yolculuk yapan vatandaşlar, söz konusu hatta hızlı ve kolay ulaşım imkanı sunan banliyö seferlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sabah ve akşam saatlerinde karşılıklı ikişer sefer
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Halkalı-Bahçeşehir banliyö seferleri karşılıklı olarak sabah ve akşam saatlerinde ikişer kez gerçekleştirilecek.

Sabah Halkalı'dan saat 06.30, Bahçeşehir'den ise 07.00'de başlayacak seferler, akşam Halkalı'dan saat 18.30'da, Bahçeşehir'den ise 19.00'da yapılacak. 

Banliyö seferleri, 13,5 kilometrelik Halkalı-Bahçeşehir hattında 22 dakika sürecek.

5 vagonlu ve 1.637 yolcu kapasiteli Marmaray tren setleriyle gerçekleştirilecek banliyö işletmeciliğinde İstanbulkart da geçerli olacak.

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