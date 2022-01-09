Halkalı'da yük treninde yangın; alevler hattın elektrik tellerini kopardı

HALKALI Tren İstasyonu'nda yük treninde yangın çıktı. Lokomotif kısmında çıkan yangın nedeniyle rayların elektrik telleri de koptu. Trenin makinisti kendisini dışarıya atarken yangın çevredekiler tarafından söndürüldü.