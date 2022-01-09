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Halkalı'da yük treninde yangın; alevler hattın elektrik tellerini kopardı

HALKALI Tren İstasyonu'nda yük treninde yangın çıktı. Lokomotif kısmında çıkan yangın nedeniyle rayların elektrik telleri de koptu. Trenin makinisti kendisini dışarıya atarken yangın çevredekiler tarafından söndürüldü.
Halkalı'da yük treninde yangın; alevler hattın elektrik tellerini kopardı

Yangın, saat 18.50'de Halkalı Tren İstasyonu'nda, atıl durumdaki Çerkezköy hattındaki yük treninde çıktı. Hareket halindeki trenin lokomotif kısmından bir anda alevler yükseldi. Makinist alevleri fark edince treni durdurup, kendini dışarı attı. Alevlerin sıçradığı hattın elektrik telleri koptu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Çevredekilerin çabasıyla söndürülen yangında itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Trendeki yangın çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trenden yükselen alevlerin elektrik tellerine sıçradığı görülüyor.

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