Halkbank duyurdu: Kredi faizlerinde yüzde 100 indirim yapılacak

Esnaf ve sanatkarın Halkbank kredilerine yüzde 50 faiz indirimi yapılacak, bazı iş kollarında indirim desteği yüzde 100 olacak.

Türkiye ve KKTC'de esnaf ve sanatkara Halkbank tarafından kullandırılan ve 2024 yılına kadar kullandırılacak kredilere yüzde 50 faiz indirimi desteği sağlanacak. Bazı iş kollarında faiz indirimi yüzde 100 olacak.

BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış ve bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yılına devreden krediler için 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEK KOLLARINA YÜZDE 100 İNDİRİM

El dokuma, bakır işleme, çini çömlek yapımı gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren ve esnaf muafiyet belgesi sahibi esnaf ve sanatkara bu kapsamda kullandırılan ve bakiyesi söz konusu yıllara devreden krediler için yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanması öngörülüyor.

KİMLER YARARLANACAK?

Kredi başvuru tarihinde en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olan ve bu belgeyle ilgili sanat kollarında son bir yıl içinde işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara kullandırılan ve bakiyesi söz konusu yıllara devreden krediler için de yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak. Bu destekten son bir yıl içinde faaliyetini veya mükellefiyetini sonlandıranlar yararlanamayacak.

Karar kapsamında esnaf ve sanatkârlara makine ve ekipman alımı, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30,000 TL'ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi söz konusu yıllara devreden kredilere için yüzde 100 faiz indirim oranı desteği sağlanması hüküm altına alındı.