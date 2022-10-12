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Hamamarkası'nda Beypazarı standı açıldı

Hamamarkası'nda Beypazarı standı açıldı
Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Hamamarkası'nda açılan tanıtım stantlarında Beypazarı da yerini aldı.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentin 13 ilçesi Hamamarkası Bosna Hersek Çeşmesi Meydanı’nda düzenlenen etkinlikle tanıtılıyor. İlçe tanıtım etkinliklerinde Beypazarı İlçesi de yer aldı. Tanıtım stantlarında Beypazarı'na özgü yiyecek, içecek ve kültür ögeleri tanıtıldı. İlçelerin tanıtımının yapıldığı organizasyon 15 Ekim’e kadar devam edecek.

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