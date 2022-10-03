Hamaney: İran'daki protestolar planlı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Mahsa Amini adına gerçekleşen protestoların planlanmış olduğunu ve sıradan İranlılar tarafından düzenlenmediğini söyledi.

İran’da, Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan gösterilerin 16’ncı gününde ülkenin birçok kentinde protestolar sürüyor.

Son olarak, başkent Tahran'ın önde gelen üniversitelerinden San'at-ı Şerif'de dün gece gösteri düzenleyen yüzlerce öğrenciye polis müdahale etti.

Polisin, göstericilerin üzerine gerçek mermiler kullanarak gittiği görüntüler büyük tepki çekti.

Hamaney'den açıklama geldi

Sokakların karıştığı ülkede bugün, dini lider Ali Hamaney’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Devlet haber kanalında yer alan açıklamasında Hamaney, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün "acı bir hadise" olduğunu ve kendisinin de olaydan derin bir üzüntü duyduğunu belirtti.

"Planlı isyanlar yaşandı"

Buna karşın, "bazı insanların sokaklarda güvensizlik yarattığını" ve planlı "isyanlar" yaşandığını ifade eden Hamaney, şiddetle desteklediğini belirttiği güvenlik kuvvetlerinin de eylemler sırasında adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Reuters'ın haberine göre, İran’ın dini lideri, polisi desteklediğini ve arkasında olduğunu belirtti.