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Hamas, Filistin uzlaşısı için Rusya'dan davet aldıklarını açıkladı

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Musa Ebu Merzuk, Filistin uzlaşısı görüşmelerine katılmak için Rusya'dan davet aldıklarını bildirdi.
Hamas, Filistin uzlaşısı için Rusya'dan davet aldıklarını açıkladı

Ebu Merzuk, televizyon kanalı Aksa'ya yaptığı açıklamada, bağlı bulunduğu Hareketin Filistin'in ulusal birliği ve dirliği için hiçbir daveti reddetmediğini söyledi.

Ebu Merzuk, bu davet için "Filistin halk sabitelerinden herhangi birinden taviz verilmemesi ve gerçek bir siyasi katılım olmasının" tek şartları olduğunu ifade etti.

Filistin yönetimi ve Fetih Hareketine, öz eleştiri yapmaları ve yanlışlarını itiraf etmeleri çağrısında bulunan Ebu Merzuk, Fetih'in, Cezayir'in Filistinli gruplara ev sahipliği yapmak konusundaki davetine icabet etmediğini, Rusya'nın bu çağrısına da henüz olumlu cevap vermediğini belirtti.

Filistin davasında 2007'den bu yana siyasi ve coğrafi bölünmüşlük nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Hamas Hareketi Gazze'de abluka altında kentin yönetimini üstlenirken, Mahmud Abbas önderliğindeki Fetih Hareketi ise oluşturduğu hükümetle Batı Şeria'da yönetimin başında bulunuyor.

Bu bölünmüş yapıya son verilmesi için atılan adımlar ve uzlaşı için yürütülen çalışmalardan uzun süredir sonuç alınamıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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