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Hamile eşini uçurumdan iterek öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan hamile eşini iterek ölümüne neden olduğu iddia edilen Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Hamile eşini uçurumdan iterek öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Hakan Aysal, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Hayatını kaybeden Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolçu ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın inilmesi garip bir yere hamile eşini götürerek saatlerce beklettiğini, olay yerinde eşinin düştüğünü görmediği ifadesinin inandırıcı olmadığını, sanığın kendi ferdi kaza sigortasının lehtarı kısmında yasal mirasçıları ibaresi yazdığı, eşinin sigorta poliçesinde ise sadece Hakan Aysal yazdığını anlattı.

Savcı, sanığın "Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Hakan Aysal üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi. Buna karşılık mahkeme başkanı ise sanığın beraatı yönünde şerh kullandığını aktardı.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolçu, başından bu yana güvendikleri adaletin tecelli ettiğini söyledi.

Kardeşinin geri gelmeyeceğini belirten Yolçu, "Acımız büyük ama verilen ceza ile içimize bir nebze olsun su serpildi. Yanına kar kalmadı. Ülkemizde kadın cinayetleri kimsenin yanına kar kalmayacak." dedi.

Olay
Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "tasarlayarak öldürme" suçunu işlediği ileri sürülen Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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