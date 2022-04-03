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Hamileyken de şiddet uyguladığı eski eşini tüfekle yaraladı

Antalya'da 1 yıl boyunca şiddet gören ve 7 aylık hamileliği sırasında evden atılan Güllü Akman (25), boşandıktan sonra eski eşi O.D.'nin (25) pompalı tüfekli saldırısına uğradı.
Hamileyken de şiddet uyguladığı eski eşini tüfekle yaraladı

Kentte özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Güllü Akman, 2020'de internetten tanıştığı O.D. ile 1,5 aylık arkadaşlığın ardından evlenmeye karar verdi. 17 Ekim 2020'de nikah kıyarak evlenen çiftten O.D. sürekli alkol almaya ve Güllü Akman'a psikolojik şiddet uygulamaya başladı. Eşinin ailesiyle birlikte yaşayan Akman, evliliklerinin 3'üncü haftasında da ilk fiziki şiddetini gördü.

ŞİDDET UYGULADI, EVDEN ATTI 
7 aylık hamile olduğu sırada bile şiddet gören Güllü Akman, 15 Haziran 2021'de O.D. tarafından evden atıldı. Muratpaşa ilçesinde yaşayan ailesinin yanına sığınan Akman, bir daha geri dönmedi. O.D., zaman zaman gelip eve dönmesi için Akman'ı ikna etmeye çalışsa da boşanma davası açıldı. Mahkeme, 17 Kasım 2021'de çiftin boşanmasına karar verdi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ 
O.D, 30 Ocak'ta Akman'ın ailesiyle birlikte yaşadığı eve saat 06.00 sıralarında geldi. Kapıyı açan Güllü Akman'ın önce ellerini tutup, ardından pompalı tüfeği başına dayayan O.D., eski eşini ve ailesini öldürmekle tehdit etti. Kapıyı kapatmaya çalışan Akman'a, O.D. pompalı tüfekle ateş etti. Sağ kolundan ve omuzundan ağır yaralanan Güllü Akman, hastaneye kaldırıldı. Akman'ın koldan uzanan sinirlerinin koptuğu belirlendi. Gözaltına alınan O.D., serbest bırakıldı.

TAM 5 KEZ AMELİYAT OLDU 
Hastanedeki tedavisi süren ve 5 kez ameliyat olan Akman'ın kolundaki dikiş yaraları hala iyileşmedi. Sinir kopması nedeniyle sağ bileğini hareket ettiremeyen ve parmaklarıyla birlikte kolunda da his kaybı başlayan 1 çocuk annesi Güllü Akman, 5 ameliyata toplamda 70 bin lira ödedi. Senetle borçlanılan 70 bin lirayı ödeyecek güçleri olmayan Akman ailesi, şimdi de 100 bin liralık yeni ameliyat ile karşı karşıya kaldı.

'KIZIMA SARILMAK İSTİYORUM' 
Sinirlerin mikrocerrahi tedavisi gerektirdiğini ve 6'ncı ameliyatının 100 bin lira olduğunu belirten Güllü Akman, "Dayanılmaz acılar yaşadım. Sağ bileğim çalışmıyor. Kolumda his kaybı da başladı. Yeniden hareket ettirebilmem için kopan sinirlerin dikilmesi gerekiyor. 100 bin lira istediler.

Gücümüz önceki 5 ameliyatın 70 bin liralık masrafını dahi karşılayamadı. Babam senetle tüm borcu üzerine aldı. Son ameliyatı da olup, iyileşerek kızıma sarılmak istiyorum. Lütfen yardım edin" dedi.

AMELİYAT İÇİN SON GÜN 8 NİSAN 
Akman ailesine maddi ve manevi destek olmaya çalışan Etiler Mahallesi Muhtarı Nesrin Kuş, 8 Nisan için ameliyat tarihi alındığını, doktorların biraz daha zaman geçerse sinirlerin tamamen öleceğini söylediğini belirterek "Genç kızımız bir çocuk annesi. 7 aylık kızına sarılabilmesi ve hayatına devam edebilmesi için 100 bin lira gerekiyor. Antalya'daki iş insanlarının ve hayırseverlerin sessiz kalmayacağını düşünüyorum. Hızlı bir şekilde bu parayı toparlamamız lazım" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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