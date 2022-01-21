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Hamit Altıntop'tan Fatih Terim ve Mesut Özil sözleri

A Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop, Fatih Terim'in ayrılığından Mesut Özil'e kadar birçok konuda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Hamit Altıntop'tan Fatih Terim ve Mesut Özil sözleri

AMilli Takım sorumlusu Hamit Altıntop, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Altıntop, Fatih Terim'in ayrılığını değerlendirirken, Türk futboluna dair de açıklamalar yaptı.

İşte Altıntop'un o sözleri...

Şampiyonluk yarışında çok fazla puan farkı yok. Birinci ile ikinci arasındaki puan farkı çok değil. Büyüklerin düşüşünden bahsediliyor ama arkadan gelen kulüpler de yükselişte.

Eskiden yıldız oyuncuları aldığınız zaman birçok şeyi çözüyordunuz. Drogba, Sneijder geldiğinde diğer oyuncular da performansını yükseltiyordu.

İlk günden bu yana söylüyorum. Yeterince çalışmıyor futbolcularımız. Bunları birilerinin söylemesi lazım. İyi antrenman yapılmıyor, bu gençlerin zamanından daha fazla çalmamalıyız. Benim Almanya altyapım var ama ben Almanya'yı örnek almıyorum. Bilimden yanayım. İyi futbolun çalışma yöntemlerini öğrenmeye çalışıyorum.

Göçmenleri kullanmayan ülke mi var? Hollanda, Fransa, Belçika, Almanya... Biz merhametliyizdir ama Batı'da işler öyle değil. Mesut Özil'i çok seviyorum ama bu eleştirmeyeceğim anlamına gelmiyor.

Fatih Hoca çok büyük şeyler başarmış biri. Şampiyonluklar, kupalar, UEFA Kupası... Türk oyuncularının dışarıya çıkmasında büyük pay sahibi oldu. Ancak futbol performans oyunu, her dönem iyi performans göstermelisiniz. Teknik direktörlüğün kaderinde var ayrılıklar. Fatih Hoca da bunun bilincinde.

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