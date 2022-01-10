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Hamsi Batı Karadeniz'i terk ediyor

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, hamsinin Doğu Karadeniz'e mevsimsel göçünün başladığını bildirdi.
Hamsi Batı Karadeniz'i terk ediyor

Karakaş, AA muhabirine, diğer balık türlerinde yaşanan kıtlığın aksine hamside bu yıl bereketli sezon geçtiğini söyledi.

Hamsi avcılığının Batı Karadeniz'de gün geçtikçe azaldığını, balığın bölgeyi terk ederek Doğu Karadeniz'e göçe başladığını aktaran Karakaş, "15 gündür bölgemizden hamsi çıkmıyor. Bu ara hamsi çıkmasını çok beklemiyoruz ama zaman zaman da olsa bölgemizden hamsi çıkıyor. Şu anda çıkan hamsi, piyasayı tatmin edecek şekilde değil. Bu saatten sonra da çok fazla hamsi olacağını düşünmüyoruz. Hamsi normal döngüsünü tamamladı." diye konuştu.

Karakaş, hava şartlarına bağlı olarak hamsi fiyatlarının değiştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kilosu şu anda 30 lira. Hamsinin alternatifi olarak mezgit, barbun gibi balıklar var. Fiyatları da çok yüksek değil. Hamsi harici diğer balıklarda çok iyi durum var. 15 liraya tezgahta balık olması gayet iyi. Mezgit 25 lira, barbun 30 lira civarlarında, bazen 25 liraya kadar düştüğü oluyor. Fiyatları gayet uygun. Şu anki maliyetlere bakacak olursak, tezgahlar gayet uygun."

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