  • BIST 2.032,44
  • Altın 832.294
  • Dolar 13.6446
  • Euro 15.4507
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
»

Hanau'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler Langen'de anıldı

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından şehir merkezindeki iki kafeye düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenler için Hanau yakınlarındaki Langen beldesinde anma etkinliği düzenlendi.
Hanau'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler Langen'de anıldı

Langen Yabancılar Meclisi tarafından belediye binasında düzenlenen etkinliğe, ırkçı terör saldırısında yakınlarını yitiren Gültekin, Gürbüz, Kurtoviç ve Saraçoğlu ailesi katılarak yaşadıkları o korkunç geceyi ve daha sonraki zorlu geçen iki yılı anlattı.

Etkinliğe katılan Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Eğitim Genel Müdürü Büyükelçi İsmail Hakkı Musa burada yaptığı konuşmada, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu, yaşamını yitiren 9 kişi için başsağlığı diledi.

Musa, "Maalesef son yıllarda Avrupa'da olduğu gibi Almanya'da ırkçılık, ayrımcılık, yabancı ve İslam düşmanlığı vakalarının ciddiyetini koruduğunu, hatta bazı başlıklarda artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın da söylediği gibi, ırkçı şiddet ve aşırı sağcılık Almanya'nın en büyük güvenlik tehdidini teşkil etmekte. Bu durum Almanya'da yaşayan göçmenler tarafından bir huzursuzluk kaynağı oluşturmaktadır." dedi.

Büyükelçi Musa, şöyle devam etti:

"Motivasyonu ne olursa olsun, kime yönelik işlenmiş olursa olsun ırkçılık bir insanlık suçudur. Bu çerçevede, bu tür elim olayların tekerrür etmesine engel olmak için Hanau'da olduğu gibi yaşanan korkunç saldırıları unutturmamak ve hafızalarımızı taze tutmak oldukça önemli. Söz konusu duyarlılığın korunması, toplumsal bilincin ve farkındalığın artması, ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelemizde kalkanımız olacaktır."

Etkinlikte Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Bulgaristan Başkonsolosu Antoanete Baycheva, Bosna Hersek Başkonsolosu Visnja Loncar, Langen Belediye Başkanı Jan Werner hazır bulundu.

Irkçı terör saldırısı
Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadelerini kullanmıştı.

Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankırı'da otobüsün devrildi: 2 ölü 27 yaralı19 Şubat 2022 Cumartesi 14:38
  • Konya'da biri kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 3 şüpheli yakalandı19 Şubat 2022 Cumartesi 14:25
  • Devlet, 58 ildeki 1585 cemevinin kapısını çalarak dinlediği talepleri yerine getiriyor19 Şubat 2022 Cumartesi 13:45
  • Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 4 ayda 50 milyona ulaştı19 Şubat 2022 Cumartesi 13:20
  • MSB'den Türkiye-NATO ortaklığının 70. yılı paylaşımı19 Şubat 2022 Cumartesi 13:10
  • SGK tarafından hatalı çıkarılan borç kaydı, KDK başvurusu sonrası silindi19 Şubat 2022 Cumartesi 13:10
  • Binalara en az yüzde 5 'yenilenebilir enerji' şartı getiren düzenleme Resmi Gazete'de19 Şubat 2022 Cumartesi 12:55
  • Tunceli'de 9 yaşındaki Muhammet Ali, sünnet düğününde can verdi19 Şubat 2022 Cumartesi 12:26
  • Donetsk ve Luhansk'ta seferberlik ilan edildi19 Şubat 2022 Cumartesi 12:15
  • Beyoğlu'nda 3 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibine tutuklama kararı19 Şubat 2022 Cumartesi 12:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti