Hangi illerde fiyat artışı yüzde 100’ün üzerinde oldu?

Gayrimenkul piyasasının nabzını tutan hepsiemlak, son 1 yıl içerisinde satılık konut fiyatlarında %100’ün üzerinde artış gösteren illeri sıraladı.

Endeks verilerine göre en yüksek fiyat artışı %126 ile Antalya’da olurken, Adana, İstanbul, Samsun, Mersin, Muğla, Ankara ve Tekirdağ’da son 1 yılda %100’ün üzerinde fiyat artışları gerçekleşti.

Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Ocak 2022 Emlak Endeksi[1] verilerini açıkladı.

Endeks verileri, satılık konutlarda son 1 yıl içerisinde %100’ün üzerinde artış gösteren illeri gözler önüne serdi. Hepsiemlak’ın açıkladığı verilere göre; son 1 yılda yatırımcısına en çok kazandıran il %126 oranında bir artışla Antalya oldu. Antalya’yı sırasıyla Adana, İstanbul, Samsun, Mersin (İçel), Muğla, Ankara ve Tekirdağ izledi.

Antalya’da satılık konutlarda Konyaaltı değerlendi

Hepsiemlak, Ocak 2022 Emlak Endeksi verilerine göre Antalya satılık konut piyasası son 1 yılda yükselişe geçti. Endeks verilerine göre satılık konut fiyatlarının en fazla artış gösterdiği iller sıralamasında ilk sırada yer alan Antalya’nın ilçelerinde de %100’ün üzerinde fiyat artışları gerçekleşti. Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Kepez ve Alanya’da son 1 yılda %139-119 oranındaki yükselişler dikkat çekti.

Adana’da Çukurova birinci oldu

Adana’da satılık konut piyasasında fiyatı en çok değerlenen ilçelerin başında %112 ile Çukurova ve %97 ile Seyhan geldi.

İstanbul’da Ümraniye ilk sırada geldi

İstanbul’da satılık konutta son bir yıl içerisinde en çok değerlenen ilçe %179 fiyat artışlarıyla Ümraniye oldu. Ümraniye’yi %168 ile Gaziosmanpaşa, %160 ile Maltepe, %157 ile Bağcılar ve %152 ile Bakırköy takip etti.

Samsun’da yatırımcısına en çok Atakum kazandırdı

Samsun’un son 1 yılda satılık konut fiyatı en çok artan ilçeleri Atakum ve İlkadım oldu. Atakum’da %108 oranında fiyat artışları gerçekleşirken İlkadım’da %74 oranındaki artışlar dikkat çekti.

Mersin’de Mezitli en çok değerlenen ilçe oldu

Mersin satılık konut piyasasında son 1 yılda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe fiyatların %145 arttığı Mezitli oldu. Devamında %135-90 arasındaki fiyat artışlarıyla Erdemli, Yenişehir, Silifke ve Tarsus geldi.

Muğla’da Milas rekor yükselişle dikkat çekti

Ege Bölgesi’nin en fazla talep gören illerinden Muğla’da son bir yılda en çok değerlenen ilçeler %188 ile Milas, %115 ile Marmaris, %113 ile Bodrum, %102 ile Dalaman ve %92 ile Fethiye oldu.

Ankara’da Etimesgut ilk sırada geldi

Endeks verilerine göre Ankara’da satılık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda %121-105 oranında artış yaşandı. Ankara’da birinciliği Etimesgut alırken; ikinci sırada Çankaya, üçüncü sırada Pursaklar, dördüncü sırada Sincan ve beşinci sırada Gölbaşı geldi.

Tekirdağ’da en çok değerlenen ilçe Çorlu oldu

İstanbul’a yakınlığıyla dikkat çeken Tekirdağ’da ortalama metrekare fiyat artışında birinci ilçe %123 ile Çorlu oldu. Çorlu’yu %84 ile Marmaraereğlisi ve %75 ile Süleymanpaşa takip etti.