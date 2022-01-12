YKS'ye hazırlanan öğrenciler destek serisine ihtiyaç duyabiliyor. Peki YKS Destek Serisi Nedir? YKS öğrencilerine ne kazandırıyor? Hangi Yayınevi YKS Destek Serisi Üretiyor?

YKS sınavı yaklaştıkça hazırlık öğrencileri farklı arayışlara girebiliyor. Hangi konularda yeterli hangi konularda yetersiz olduklarını test eden öğrenciler yetersiz oldukları alanlara yoğunlaşıyorlar. İşte bu noktada ENS yayınlarının hazırladığı YKS Destek Seti dikkat çekiyor. Peki YKS Destek Serisi Nedir? YKS öğrencilerine ne kazandırıyor? Hangi Yayınevi YKS Destek Serisi Üretiyor ?

Bilindiği üzere ülkemiz sınava dayalı eğitim modelini uygulayan ülkeler arasında yer alıyor. Hem LGS’ye hem de YKS’ye hazırlıkta salt okullarda alınan eğitim yeterli olmayabiliyor. Hemen hemen sınava hazırlanan bütün öğrenciler profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor.

Ülkemizde pek çok öğrencinin ana sorunu, üniversite sınavına hazırlık döneminde “temel eksikliği” olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani öğrencinin temelinin sağlam olmayışı sınavlarda karşısına çıkan bir numaralı sorun olabiliyor.

İşte bu noktada ENS Yayınları bu eksiği gidermek amacıyla “Destek Serisi Matematik Soru Bankası” adlı bir eser yayımlamış. ENS Yayınları Destek serisinin her bir ürünü, öğrenilemeyen ya da eksik öğrenme neticesinde unutulan, yani bilinmeyen konulara ışık tutmak, bu konularla ilgili kalıcı öğrenme sağlamak amacıyla hazırlamış.

VİDEO İLE DESTEK SAĞLANIYOR

ENS Yayınları Destek Soru Bankası serisinin bir parçası olan video konu anlatımları Destek Soru Bankası’ndaki sorularla örtüşmekte, konu sıralamasına göre düzenlenen sorular, video desteği ile kademeli olarak kavratılmakta ve pekiştirilmekte.

KALICI ÖĞRENMEYE DESTEK

Sınavlarda başarılı olmanın en önemli yöntemlerinden birisinin de çokça pratik yapmaktan geçtiği bilinmekte. Çoğu öğrenci önceki dönemlerde aynı konunun işlendiğini ancak unutulduğunu itiraf etmekte. Kalıcı öğrenmenin, yaparak-yaşayarak öğrenmeden geçtiği test edilmiş bir gerçek. ENS Yayınları da kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmek amacıyla elektronik ortamda uzman öğretmenlerin sunumunda yapılan konu anlatımlarıyla aynı doğrultuda hazırlanmış. Destek Soru Bankalarının ideal soru sayısı ile kalıcı öğrenmeye büyük katkı sağlayacağı muhakkak.



ENS Soru Bankalarındaki soruların tamamı kademeli ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirecek biçimde hazırlanmış. Soruların video çözümleri, pratik çözüm teknikleri ve konu tekrar desteği ile kitabın yazarları tarafından yapılması önemli bir ayrıntı.

YAZAR KADROSU GÖZ DOLDURUYOR

YKS hazırlık öğrencilerine önemli ölçüde destek sağlayacak olan bu eserin hazırlanmasında Fikret HEMEK, Mustafa CENGİZ, Abdullah AHMETOĞLU ve Kadir ÖNER’e, kitabın düzeltmeleri konusunda yardımlarını esirgemeyen Gürhan İÇÖZ, Zafer AYGAR, Özkan TÜRKER, İlhami EROL, Göksel GÖKÇE, Gökhan DEMİR, Mete AKAR, Veysel BİLGİN, Tayfun YÜCE, Yasemin ORAL, Fırat KAPAR, Esra Tuğçe KARAN, Ömer ÇIĞLI, Mustafa Said İŞLER, Halil GÜVEN, Hüseyin METİN, Mahir Cevat ÇİMENTEPE, Erdinç EKER, Emrah KAŞ, Dilara ARAZ, Murat DAŞTAN, Nihal KILIÇ, Yusuf Meriç KARADAĞ, Uğur ÖZÇELİK ve Beyza KAYALI gibi çok tecrübeli yazar kadrosu katkı sağlamış.

Dizgi ve Tasarımda ise çok uzman isimler olan Raşit SAVAŞ ile editör Nuri SOYUDURU titiz bir çalışma ortaya koymuşlar. ENS Yayınları Destek Soru Bankalarına 500 şube ile Türkiye geneli en geniş dağıtım ağına sahip olan İşler Kitabevlerinden ulaşmak mümkün.

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