Hangi yayınlar hangi yayınevi AYT tekrar kampı düzenliyor?

YKS hazırlık sürecinde eksikliklerin tespiti de büyük önem taşıyor. Bu noktada tekrar kampı karşımıza çıkıyor. Peki tekrar kampı nedir, nasıl yapılıyor? Hangi yayınlar hangi yayınevi AYT tekrar kampı çalışması yapıyor?

YKS yaklaştıkça öğrenciler farklı arayışlara giriyor. Bir taraftan deneme sınavları artırılırken, diğer taraftan da öğrencilerin eksikliklerine dair tespit çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de tekrar kampı olarak karşımıza çıkıyor. Peki tekrar kampı nedir, nasıl yapılıyor? Hangi yayınlar hangi yayınevi AYT tekrar kampı çalışması yapıyor? Bu ve buna benzer soruların cevabını sizler için araştırdık.

Bilindiği üzere üniversite sınavlarına hazırlık süreci uzun, yorucu ve sabır isteyen bir yolculuk. Bu nedenle YKS hazırlıkta sadece ders çalışmak yeterli olmuyor. Süreci iyi yönetmek en önemli etken olarak dikkat çekiyor. Bu konuda gerekirse profesyonel destek almak gerekiyor.

Bu süreçte konuları öğrenip eksiklerinizi gidermenin yanı sıra zaman içinde unutulan bilgilerin hatırlanması sınava daha taze bilgilerle girilmesi büyük önem arz ediyor.

İşte bu konuda ENS Yayınları önemli bir çalışmaya imza atmış. ENS Yayınlarından Biltan Böyükocakoğlu’nun Genel Yayın Yönetmenliğinde, Nuri Soyuduru editörlüğünde AYT Tekrar Kampı kitabı hazırlanmış.

Büyük bir titizlikle hazırlanan Kamp Kitabıyla birlikte AYT’ye dair eksikliklerin belirlenmesi, giderilmesi ve daha fazla soru tarzı görülmesi sağlanıyor. Bu şekilde üniversite hazırlık öğrencilerine profesyonel destek sağlanmış oluyor.

AYT TEKRAR KAMPINDA NELER BULUNUYOR?

1- Tekrar kampında 6 fasikül bulunuyor.

2- Her fasikülde 180 soru yer alıyor.

3- Ayrıca kampın sonunda çalışmaların değerlendirilebilmesi için 1 adet AYT DENEMESİ bulunuyor.

4- AYT TEKRAR KAMP’ı bitirildikten sonra kampın sonundaki GÜN SONU DEĞERLENDİRME TABLOSU doldurulup çalışılması gereken konular tespit edilerek bir ders çalışma programı oluşturulabiliyor.

Bu kamp sayesinde eksiklikler tespit edilip verimli bir çalışma sonrasında ilerleyen günlerde girilecek denemelerde netlerin artırılma fırsatı elde edilmiş oluyor.

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