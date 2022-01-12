  • BIST 2.060,34
  • Altın 799.43226
  • Dolar 13.7933
  • Euro 15.6855
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

Hangi yayınlar hangi yayınevi AYT tekrar kampı düzenliyor?

YKS hazırlık sürecinde eksikliklerin tespiti de büyük önem taşıyor. Bu noktada tekrar kampı karşımıza çıkıyor. Peki tekrar kampı nedir, nasıl yapılıyor? Hangi yayınlar hangi yayınevi AYT tekrar kampı çalışması yapıyor?
Hangi yayınlar hangi yayınevi AYT tekrar kampı düzenliyor?

YKS yaklaştıkça öğrenciler farklı arayışlara giriyor. Bir taraftan deneme sınavları artırılırken, diğer taraftan da öğrencilerin eksikliklerine dair tespit çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de tekrar kampı olarak karşımıza çıkıyor. Peki tekrar kampı nedir, nasıl yapılıyor? Hangi yayınlar hangi yayınevi AYT tekrar kampı çalışması yapıyor? Bu ve buna benzer soruların cevabını sizler için araştırdık.  

Bilindiği üzere üniversite sınavlarına hazırlık süreci uzun, yorucu ve sabır isteyen bir yolculuk. Bu nedenle YKS hazırlıkta sadece ders çalışmak yeterli olmuyor. Süreci iyi yönetmek en önemli etken olarak dikkat çekiyor. Bu konuda gerekirse profesyonel destek almak gerekiyor. 

Bu süreçte konuları öğrenip eksiklerinizi gidermenin yanı sıra zaman içinde unutulan bilgilerin hatırlanması sınava daha taze bilgilerle girilmesi büyük önem arz ediyor. 

İşte bu konuda ENS Yayınları önemli bir çalışmaya imza atmış. ENS Yayınlarından Biltan Böyükocakoğlu’nun Genel Yayın Yönetmenliğinde, Nuri Soyuduru editörlüğünde AYT Tekrar Kampı kitabı hazırlanmış. 

Büyük bir titizlikle hazırlanan Kamp Kitabıyla birlikte AYT’ye dair eksikliklerin belirlenmesi, giderilmesi ve daha fazla soru tarzı görülmesi sağlanıyor. Bu şekilde üniversite hazırlık öğrencilerine profesyonel destek sağlanmış oluyor.  

AYT TEKRAR KAMPINDA NELER BULUNUYOR?

1-    Tekrar kampında 6 fasikül bulunuyor.

2-    Her fasikülde 180 soru yer alıyor.

3-    Ayrıca kampın sonunda çalışmaların değerlendirilebilmesi için 1 adet AYT DENEMESİ bulunuyor.

ens-yayinlari-kamplar-001.jpg

4-    AYT TEKRAR KAMP’ı bitirildikten sonra kampın sonundaki GÜN SONU DEĞERLENDİRME TABLOSU doldurulup çalışılması gereken konular tespit edilerek bir ders çalışma programı oluşturulabiliyor.

Bu kamp sayesinde eksiklikler tespit edilip verimli bir çalışma sonrasında ilerleyen günlerde girilecek denemelerde netlerin artırılma fırsatı elde edilmiş oluyor.

Gazeteilksayfa.com
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YKS hazırlıkta kazanım destek tablosu nedir?12 Ocak 2022 Çarşamba 14:40
  • Öğretmenlik Meslek Kanunu komisyonda kabul edildi! Madde madde detaylar11 Ocak 2022 Salı 10:10
  • Tunceli'nin 2 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi09 Ocak 2022 Pazar 22:15
  • Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Şu an için yarıyıl tatilini bir hafta öne almak ile ilgili herhangi bir planlamamız yok07 Ocak 2022 Cuma 08:56
  • KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı06 Ocak 2022 Perşembe 13:44
  • Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullarımızda yeni önlemlere başvuracağımız bir alarm durumu söz konusu değil05 Ocak 2022 Çarşamba 10:34
  • MEB alan değişikliği için tarihleri açıkladı30 Aralık 2021 Perşembe 14:46
  • AK Parti'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması30 Aralık 2021 Perşembe 13:10
  • MEB: Atama mülakatlarında Danıştay kararı yok30 Aralık 2021 Perşembe 12:57
  • MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okullara ara verilecek mi?30 Aralık 2021 Perşembe 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti