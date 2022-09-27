Hanım Evlerinde Yeni Dönem Heyecanı

Eğitimden spora, kültürden sanata birçok alanda kurslar veren Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri, yeni eğitim öğretim dönemi için kurs kayıtlarına devam ediyor.

Her yıl on binlerce hanıma eğitim veren Pursaklar Belediyesi, birçok farklı branşta kursların verildiği, etkinliklerin ve eğitimlerin merkezi haline gelen Hanım Evlerinde yeni dönem kayıtlarına devam ediyor.

Hanım Evlerinde eğitim almaya başlayacak kadınlar, hobi edinme ve aile bütçelerine katkı sağlayacak meslek edinme kursları ile birlikte yeni beceriler elde etme imkânı bulurken, yeni arkadaşlıklar ve yeni dostluklar edinme fırsatı da bulacak.

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Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Hanım Evlerimiz, meslek öğrenmenin, dostluk kurmanın, sosyalleşmenin, kaliteli zaman geçirmenin yeridir. Kursiyerlerimiz, her yaşta öğrenmenin ve üretmenin heyecanını yaşayacak. Birçok farklı alanda kurs kayıtlarımız devam ediyor. Alacakları eğitimlerle birlikte hanımların özellikle burada üretici hale gelme yönünde önemli beceriler kazanacağına inanıyorum” dedi.

