'Haraç' çetesine dava açıldı

Ankara'da gece kulübü ve lüks mekan sahiplerini haraca bağladıkları, haraç vermeyenlere yönelik tehdit ve yağma suçunu işledikleri iddia edilen 24 kişilik suç örgütüne, 6 ile 85 yıl arasında değişen yıllarda hapis talebiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'Taştan' ailesi olarak bilinen ve liderliğini cinayet suçundan cezaevinde bulunan Mustafa Taştan'ın yaptığı suç grubunun faaliyetlerine devam ettiği yönündeki ihbarlar üzerine 2019 yılında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma yapıldı. Suç örgütüne üye olduğu tespit edilen kişiler hakkında teknik ve fiziki takip yürütüldü. Yaklaşık 1,5 yıl süren takibin ardından yapılan operasyonla 30 kişi gözaltına alınırken, bu kişilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 8 tabanca, 12 şarjör, 122 değişik çap ve markalarda fişek, 1 pompalı tüfek, 1 gaz tabancası ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 30 kişiden 24'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 24 kişiden 9'u tutuklanırken, 15 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

85 YIL HAPİS TALEBİ

Suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlanarak 24 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, örgütün, Ankara'da bilinen gece kulüpleri ile lüks mekan sahiplerinden haraç aldığı, tefecilik yaparak borçlandırdığı kişilerden yüksek faizle para aldığı, haraç vermek istemeyen mekan sahiplerine yönelik tehdit ve silahlı saldırı suçlarını işledikleri aktarıldı. İddianamede, şüphelilerin, cinayet suçundan hüküm giyen Mustafa Taştan grubu üyeleri olduğu, Taştan’ın ceza almasından sonra örgütü akrabası Menderes Y.’nin yönetmeye başladığı belirtildi. Menderes Y.’nin de başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu, buna rağmen cezaevinden telefonla örgüt yöneticileri Ali Rıza A. ve Zeki A.’ya talimatlar vererek, örgütü yönetmeye devam ettiği ifade edildi.

İddianamede örgüt lideri Menderes Y. ile örgüt yöneticileri Ali Rıza A. ve Zeki A'nın, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'yağma', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'silahla tehdit', 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali', 'korku, kaygı veya panik yaratacak şekilde ateş etmek', 'kasten yaralama' suçlarından 85 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Diğer 21 kişi hakkında ise 6 yıldan 85 yıla kadar değişen sürelerde hapis talep edildi.

24 sanık, iddianameyi kabul eden Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.