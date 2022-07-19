Haris Seferovic İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor.

Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor. Golcü futbolcunun saat 20.45'te Türkiye'de olması bekleniyor.

Sarı-Kırmızılı takım Benfica ve 30 yaşındaki golcü oyuncu ile her konuda anlaşmaya varmıştı.

Haris Seferovic dün sağlık kontrolünden geçti. Bu sağlık kontrolünde kulüp doktoru Yener İnce de yer aldı.

Seferovic İstanbul'a geldikten sonra kiralık satın alma opsiyonuyla resmi sözleşmeye imza atacak.

2 milyon Euro kazanacak!

Haris Seferovic için Sarı-Kırmızılı takımdan senelik 2 milyon Euro kazanacak. Oyuncunun sözleşmesinde "15 maç oynarsa 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek" maddesi bulunuyor.

Benfica'da 187 maçta forma giyen deneyimli golcü, 74 gol kaydetti ve 24 asist yaptı.