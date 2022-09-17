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Hasadına başlanan Çelikhan tütününde 8 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye'nin önemli tütün üretimi yapılan yerlerinden biri olan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tütün mesaisi başladı.
Hasadına başlanan Çelikhan tütününde 8 bin ton rekolte bekleniyor

Yöre çiftçisinin en önemli gelir kaynağı olan tütünün hasadına başlayan işçiler tarlalarla yoğun mesai harcıyor.

Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan üreticiler araçlarıyla tarlalarına geliyor. Tarlada tek tek koparılan tütün yaprakları traktörlere yüklenerek evlere getiriliyor.

Burada yapraklar tütün şişine saplanarak iplere diziliyor ve iskelelere asılıyor. Bir süre bu şekilde güneşte kurutulan ürünler satışa hazır hale geliyor.

Tarla sahiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda aile de günlük belirlenen yevmiye karşılığında tarlada çalışıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Akın, AA muhabirine, üreticilerin ürünlerini toplamaya başladığını anlattı.

Geçen yıl 14 bin ton üretimin olduğu bölgede bu yıl yaklaşık 8 bin ton rekolte beklediklerini dile getiren Akın, "Çelikhan ilçesinin en önemli gelir kaynağı tütündür. Bu yıl tütünde hastalıktan dolayı yüzde 50 gibi bir rekolte düşüşü oldu." dedi.

Akın, Çelikhan tütününün iç piyasada ilgi gördüğünü belirtti.

Üreticilerden İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Yeşilyurt ise ilçede hummalı bir şekilde hasadın başladığını belirtti.

Yeşilyurt, tütün üretiminin zahmetli olduğunu dile getirerek "Bundan başka bir geçim kaynağımız yok. Arazilerimiz çok kısıtlı. Her evin 1-2 dönüm arazisi var." diye konuştu.

Çiftçilerden Fatma Ağaoğlu da (73) tütünden kazandıkları parayla ailelerin geçimini sağladığını söyledi.

Ağaoğlu, "Çocuklarımızı bununla büyüttük, yine de giderimiz çok oluyor. Ben daha çocukken annem ile babam tütün üretimi yapıyorlardı. Ben bu tütünden kazandığım parayla çocuklarımı büyüttüm okuttum ve evlendirdim." diye konuştu.

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