Hasanoğlan’ın su problemi çözülüyor

Elmadağ Hasanoğlan Mahallesi’nin içme suyu problemini çözmek için harekete geçen ASKİ, Elmadağ merkez için yapılan çalışmalarla bölgeye sağlanan su miktarını artırdı.

Hasanoğlan Mahallesi’nde 13 kuyunun bulunmasına karşılık bunlardan 10’unun aktif durumda olduğunu tespit eden ASKİ ekipleri, tasarım debileri saniyede yaklaşık 75 litre olan kuyuların yaşanan kuraklık nedeniyle yer altı su seviyesi azaldığından verimlerinin 25 litreye kadar düştüğünü belirledi.

Mahallede yer alan kuyulardaki toplam su, toplama odasında toplanarak 1. Pompa İstasyonu ile Hasanoğlan alt kat, 2. Pompa İstasyonu ile orta kat, 3. Pompa İstasyonu ile de üst kat depolarına iletilmesine ve ayrıca Hasanderesi Mevki’nden gelen PE hattından da saniyede yaklaşık 4 litre su sağlanmasına rağmen yeterli olmadığı ortaya çıktı.

Bölgede durum tespit çalışmalarını sürdüren ekipler, Kasım 2020’de önce 72 metrelik, Ocak 2021 tarihinde ise 48 metrelik kuyu açtı ancak su veriminin düşük olması nedeniyle işletmeye alamadı.

SU MİKTARI ARTIRILAK DEPOLARA SU TAKVİYESİNDE BULUNULACAK

Bu çalışmalar sonrasında 30 Kasım 2021 tarihinde yeni bir sondaj çalışması daha planlayan ASKİ Genel Müdürlüğü, bölge halkı ve Hasanoğlan Derneği’nin bölgede bulunan çeşmelerin etkileneceğine yönelik itirazları neticesinde bu çalışmasını da sonlandırdı.

Yer altı su araştırması yapılması amacıyla 9 noktada ölçüm yapan, 2 noktada daha sondaj planlayan ancak 1 sondajın imalatını tamamlayan ASKİ ekipleri, yeterli miktarda su olmadığını gözlemledi. Yapılan genel inceleme sonucunda bölgenin jeolojik yapısının temel kaya olarak metamorfik şistlerden oluştuğu ve bu nedenle bölgeden sondaj ile su sağlanmasının olası gözükmediği tespit edildi.

Tüm bu gelişmeler üzerine ASKİ Genel Müdürlüğü, Elmadağ merkez için yapılan çalışmalarla bölgeye sağlanan su miktarını artırarak mevcut iletim hatları ile İsmetpaşa Deposu’na oradan Lalabel Deposu’na son olarak da Hasanoğlan Mahallesi’ni besleyen depoya aktararak mahallenin içme suyu problemini çözmeyi hedefliyor.