Hasat sırasında çıkan kavgada, kuzenini öldürdü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Y.E. (23), kabak hasadı sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği kuzeni Harun Çelik'i (39) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay bugün ilçeye bağlı Özel Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada kabak hasadı yapan Harun Çelik ve kuzeni Y.E., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddia göre Y.E., cebinden çıkardığı bıçak ile Çelik'i göğsünden yaraladı ve kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Çelik ise çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Firari cinayet şüphelisi Y.E.'yi yakalamak için harekete geçen jandarma, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.