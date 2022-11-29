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Hasta ineğin arka bacağından çıkan iltihap izleyenleri şoke etti
Hasta ineğin arka bacağından çıkan iltihap izleyenleri şoke etti
Arka sol bacağında biriken iltihap nedeniyle rahatsızlanan ineğe, veteriner müdahale etti. Ortaya çıkan manzara izleyenleri şoke etti.
29 Kasım 2022 Salı 01:59
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.