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Hasta ineğin arka bacağından çıkan iltihap izleyenleri şoke etti

Hasta ineğin arka bacağından çıkan iltihap izleyenleri şoke etti
Arka sol bacağında biriken iltihap nedeniyle rahatsızlanan ineğe, veteriner müdahale etti. Ortaya çıkan manzara izleyenleri şoke etti.
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