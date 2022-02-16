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Hasta yakınından doktora darp ve ölüm tehdidi

ANTALYA'da, hastane acil servisinde görevli Dr. Özgür Cengiz, hasta yakını T.S. tarafından darbedilip, "Seni hastane çıkışında bıçakla doğrayacağım" denilerek tehdit edildi.
Hasta yakınından doktora darp ve ölüm tehdidi

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Özgür Cengiz, saat 04.30 sıralarında gelen ve ismi açıklanmayan kadın hastayı muayene etmek istedi. Hastanın alkollü olduğunu ve kendisini ifade edemediğini anlayan Dr. Cengiz, yanında gelen T.S.'ye dışarı çıkmasını ve hasta ile görüşmesi gerektiğini söyledi. Duruma tepki gösteren T.S., Cengiz'e "İşini yap, ben burada bekleyeceğim" diyerek beklemeye devam etti.

ÖNCE DARP SONRA TEHDİT

Kadının şiddet mağduru olabileceğini, yalnız konuşmasının faydalı olacağını düşünen Özgür Cengiz, kadını farklı sedyeye almak isteyince T.S. ile doktor arasında arbede yaşandı. Dr. Cengiz'e küfredip darbeden T.S. ardından "Seni hastane dışında bıçakla doğrayacağım" diyerek de tehdit etti. Hastanede görevli polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alınan T.S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

MESLEKTAŞLARINDAN PROTESTO

Dr. Özgür Cengiz'in meslektaşları, olayın meydana geldiği hastanenin acil girişinde kısa süreli eylem yaptı. Canlarının tehlikede olduğunu anlatan sağlık çalışanları, şüphelilerin kısa sürede salıverilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Dr. Cengiz'in yaşadığı olayı anlatan ve duruma tepki gösteren aile hekimi Murat Erdoğan, “Bu türden insanlar hemen salıverilmemeli. Ayrıca bu kişiler sağlık hizmeti almaktan mahrum bırakılmalı. Bir hekim nasıl olur da görevi başında bıçakla doğranmakla tehdit edilir?" dedi.

Sağlık çalışanları, benzer olayların yeniden yaşanmaması için bir süre alkış tutarak protesto etti. Eyleme katılan Dr. Özgür Cengiz ise açıklama yapmadı.

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