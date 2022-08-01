Hastanede hemşirenin burnunu kırdı, adli kontrolle serbest kaldı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Önder Gürel (29) hasta yakını Murat Olgun'un saldırısına uğradı.

Olay, 29 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Fatih Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servise ambulansla KOAH rahatsızlığı bulunan bir hasta getirildi. Hastanın yakınları, müdahale eden doktor ve hemşirelere "Dilinde şişme var. Diline müdahale edin" diyerek bağırdı. Bu sırada hastanın oğlu Murat Olgun, hemşire Önder Gürel'e kafa attı. Diğer hasta yakınlarının müdahalesi ile Gürel, saldırgandan kurtuldu. Kafatası ile burnunda kırık oluşan Önder Gürel, saldırgandan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Murat Olgun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BİLGİ VERİLDİ, AÇIKLAMA YAPILDI'

Saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösteren Önder Gürel, "Doktorumuz hastayı gördü ve tedavileri yapıldı. Daha sonra da hastanın yakınları geldi. Hasta hakkında bilgi verildi. Hasta takip altında kalırken başka bir kişi ile ilgilenmek için gittiğim sırada hasta yakınları, bağırmaya başladı. 'Hastamıza müdahale edin. Doktor yok mu, sağlıkçı yok mu?' diye bağırdılar. Daha sonra da elimdeki hastayı yarım bırakıp, yakınlarına bilgi vermek için yanlarına gittim. Hastanın dilinin şiştiğini söylediler. Bundan doktorumuzun da bilgisi vardı. Diliyle ilgili bir problem olmadığını ve gerekli tedavinin yapıldığını söylemişti. Israrla diline müdahale edilmediğini ve dilini indirmemiz gerektiğini söylediler. Ben de gerekli açıklamayı yaptım" dedi.

'1 HAFTA SONRA AMELİYAT OLACAĞIM'

Gerekli açıklamaya rağmen kendisine kafa atıldığını ifade eden Gürel, "Gittiğim sırada erkek hasta yakını arkamdan gelip, burnuma kafa attı. Saldırısına devam edip, boynumdan tuttu. Daha sonra diğer hasta yakınları müdahale edip, saldırganı uzaklaştırdı. Davacı oldum bir gece gözaltında tutuldu. Daha sonrasında da serbest bırakıldığını öğrendim. Burnumun üst kısmı ile ön kafatası bölgemde kırık oluştu. Bir gece de hastanede gözetim altında yattım. Bir hafta sonra ameliyat olacağım" diye konuştu.