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Hastanelere randevusuz gidilebilecek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu'nun sosyal medyadan yayınladığı bildiriye göre doktorlar artık randevusuz hasta kabul edecek.
Hastanelere randevusuz gidilebilecek

Kovid-19 nedeniyle hastanelerde muayene sürelerinin uzaması, vatandaşların randevu alamamasına sebep oldu. Başkan Erdoğan, iletilen bu sorunun çözülebilmesi için kurmaylarına çalışma yapmaları talimatını verdi.

RANDEVUSUZ GİDİLEBİLECEK

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu'nun sosyal medyadan yayınladığı bildiriye göre doktorlar artık randevusuz hasta kabul edecek.

Köroğlu tarafından yapılan açıklamada, "Covid tedbirleri sebebiyle randevu ile yapılan hasta muayene işlemleri sağlık bakanlığının geçen ay yayımlanan yazısı ile randevulu/randevusuz olarak yeniden düzenlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Selim Köroğlu ayrıca, "Artık randevu almakta zorlanan vatandaşlarımız randevusuz olarakta muayene olabileceklerdir." dedi.

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