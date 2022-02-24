Hatay'da fırtına çatıları uçurdu, araçlarda hasara yol açtı

Hatay'ın İskenderun, Payas ve Dörtyol ilçelerinde fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasar neden oldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dörtyol ilçesinde fırtına nedeniyle adliye binası ile bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. İskenderun ilçesinde de binalardan kopan beton parçaları otomobillerin üzerine düştü, araçlarda hasar oluşturdu. Öte yandan, fırtına nedeniyle İskenderun Körfezi'ndeki gemiler de tedbiren açığa çekildi. Kentte fırtına etkisini sürdürüyor.