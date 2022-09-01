  • BIST 3.169,63
  • Altın 995.284
  • Dolar 18.1891
  • Euro 18.2485
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 27 °C
»

Hatay'da yağışlarla verimi artan üzümden 100 bin ton rekolte bekleniyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde hasadına başlanan üzümden 100 bin ton rekolte bekleniyor. Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, "Bu yıl yağışlar nedeniyle hasat biraz geç başladı ancak verim güzel." dedi.
Hatay'da yağışlarla verimi artan üzümden 100 bin ton rekolte bekleniyor

Hatay'ın üzüm üretiminin yüzde 97'sinin yapıldığı ve "üzüm cenneti" olarak anılan ilçede, yağışlarla verimi artan ürün, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Yaklaşık 50 bin dekarlık alanda Antep karası, hatun parmağı, kardinal ve çekirdeksiz sofralık sultani üzüm çeşitlerinin ekili olduğu ilçede, geçen yıl dekara yaklaşık 1,7 ton ürün alınırken bu sezon 2 ton ürün hedefleniyor.

Sabah erken saatlerde hasat için bağlarına giden üreticiler, topladıkları üzümü önce kasalara, ardından kamyonetlere yükleyip Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.

Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, AA muhabirine, ilçe ekonomisinin yüzde 90'nın tarıma dayalı olduğunu söyledi.

İlçenin en önemli geçim kaynağının da üzüm olduğunu aktaran Şahiner, "Hassa'nın üzümleri kalitesiyle bilinir. Bu yıl yağışlar nedeniyle hasat biraz geç başladı ancak verim güzel. İnşallah çiftçilerimizin yüzü gülecek. Geçen yıl rekolte yaklaşık 90 bin ton iken bu yıl yaklaşık 100 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu da ilçe ve kent ekonomisine fevkalade katkı sağlayacak." diye konuştu.

Üzüm üreticisi Mehmet Ateş de kış aylarındaki yoğun yağışın hasadı geciktirdiğini belirtti. Ürünün gecikmeli başlayan hasadında verimle yüzlerinin güldüğünü dile getiren Ateş, dekara ortalama 2 ton ürün aldığını kaydetti. Ateş, kış aylarındaki yağışlarla bu yıl ürünün veriminden memnun olduklarını aktardı.

Üretici Turgut Arık ise 30 dekarlık alanda üzüm yetiştirdiğini, 60 tona yakın rekolte beklediğini anlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manisa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.31 Ağustos 2022 Çarşamba 22:10
  • Tarihi Orient Express treni İstanbul'a ulaştı31 Ağustos 2022 Çarşamba 21:20
  • Uyuşturucu alan koca dini nikahlı eşini 51 yerinden bıçakladı31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:50
  • Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti31 Ağustos 2022 Çarşamba 01:03
  • Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı30 Ağustos 2022 Salı 23:45
  • Edirne ve Tekirdağ'da fener alayı yürüyüşü30 Ağustos 2022 Salı 23:45
  • Küçükçekmece'de moto kurye refüje çarparak hayatını kaybetti30 Ağustos 2022 Salı 23:44
  • Tatilciler, Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk oluşturdu30 Ağustos 2022 Salı 23:44
  • Üzerinden geçmek istediği bahçe korkuluğu bacağına saplandı30 Ağustos 2022 Salı 22:14
  • 14 yaşındaki çocuk 9. kat penceresinden 6. kata düştü30 Ağustos 2022 Salı 13:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti