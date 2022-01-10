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Hatay'daki Karamağara Koyu sahilinde çevre temizliği yapıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesi sahillerinde, akvaryumu andıran denizi ve manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken Karamağara Koyu'nun sahilinde çevre temizliği gerçekleştirildi.
Hatay'daki Karamağara Koyu sahilinde çevre temizliği yapıldı

Yayladağı Belediyesi tarafından çevre kirliliğine dikkat çekmek için organize edilen etkinlikte, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, katılımcılarla birlikte sahilde çöp topladı.

Milletvekili Çelik, buradaki açıklamasında, Cumhur İttifakı paydaşlarıyla beraber çevre kirliliğine dikkat çekmek için Akdeniz'in en güzel koylarından Karamağara'ya geldiklerini belirtti.

Sabah saatlerinde başlayan çalışmalara yaklaşık 200 kişinin katıldığını aktaran Çelik, "Karamağara'nın güzelliğine hepimiz hayran kaldık. Gerçekten burası Türkiye'nin incisi. Bu güzelliği temiz tutmamız lazım. Temizlik çalışmalarına katılan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bölgeyi turizme kazandırmak adına çok güzel projelerimiz de olacak." dedi.

Belediye Başkanı Yalçın da temizlik faaliyetlerine katılan gönüllülere teşekkür ederek, etkinlikte yaklaşık 3 ton çöp toplandığını kaydetti.

Etkinliğe ayrıca, AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen, MHP İlçe Başkanı Celal Atmaca, belediye meclisi üyeleri, Yayladağı Belediyesi İzcilik ve Tiyatro Kulübü öğrencileri ile gönüllü vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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