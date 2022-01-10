  • BIST 2.062,89
  • Altın 793.24079
  • Dolar 13.8101
  • Euro 15.6667
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

Hatay'daki Karamağara Koyu sahilinde çevre temizliği yapıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesi sahillerinde, akvaryumu andıran denizi ve manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken Karamağara Koyu'nun sahilinde çevre temizliği gerçekleştirildi.
Hatay'daki Karamağara Koyu sahilinde çevre temizliği yapıldı

Yayladağı Belediyesi tarafından çevre kirliliğine dikkat çekmek için organize edilen etkinlikte, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, katılımcılarla birlikte sahilde çöp topladı.

Milletvekili Çelik, buradaki açıklamasında, Cumhur İttifakı paydaşlarıyla beraber çevre kirliliğine dikkat çekmek için Akdeniz'in en güzel koylarından Karamağara'ya geldiklerini belirtti.

Sabah saatlerinde başlayan çalışmalara yaklaşık 200 kişinin katıldığını aktaran Çelik, "Karamağara'nın güzelliğine hepimiz hayran kaldık. Gerçekten burası Türkiye'nin incisi. Bu güzelliği temiz tutmamız lazım. Temizlik çalışmalarına katılan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bölgeyi turizme kazandırmak adına çok güzel projelerimiz de olacak." dedi.

Belediye Başkanı Yalçın da temizlik faaliyetlerine katılan gönüllülere teşekkür ederek, etkinlikte yaklaşık 3 ton çöp toplandığını kaydetti.

Etkinliğe ayrıca, AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen, MHP İlçe Başkanı Celal Atmaca, belediye meclisi üyeleri, Yayladağı Belediyesi İzcilik ve Tiyatro Kulübü öğrencileri ile gönüllü vatandaşlar da katıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bazı illerde eğitime ara verildi10 Ocak 2022 Pazartesi 09:39
  • Halkalı'da yük treninde yangın; alevler hattın elektrik tellerini kopardı09 Ocak 2022 Pazar 21:18
  • Kamyonetin ikiye bölündüğü kaza kamerada09 Ocak 2022 Pazar 21:17
  • Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı09 Ocak 2022 Pazar 20:20
  • Atölyede hastalıklarını unutuyorlar09 Ocak 2022 Pazar 09:58
  • Soğuk havada kuzulara bebek gibi bakıyorlar09 Ocak 2022 Pazar 09:55
  • DSİ, yatırımlarla Türkiye'yi ihya etmeye devam ediyor08 Ocak 2022 Cumartesi 18:15
  • Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü08 Ocak 2022 Cumartesi 17:25
  • Van Gölü'nün eşsiz manzarasına sahip Urartu kalesi ışıklandırıldı08 Ocak 2022 Cumartesi 16:40
  • Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor08 Ocak 2022 Cumartesi 16:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti