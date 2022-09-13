  • BIST 3.712,01
  • Altın 1011.015
  • Dolar 18.239
  • Euro 18.5
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

Hatay'daki 'Ters Ev' yılın ilk 8 ayında 186 bin ziyaretçi ağırladı

Hatay'da Altınözü Belediyesi tarafından inşa edilen "Ters Evi"i yılın ilk 8 ayında 186 bin kişi ziyaret etti.
Hatay'daki 'Ters Ev' yılın ilk 8 ayında 186 bin ziyaretçi ağırladı

Geçen yıl mart ayında Altınözü Milli İrade Parkı'nda 240 metrekare alana inşa edilen ev, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Haftanın her günü 08.00-24.00 saatlerinde gezilebilen Ters Ev'i geçen yıl 111 bin kişi ziyaret etti.

Dikkati çeken yapı, 2022 yılının ilk 8 ayında ise 186 bin kişiyi ağırladı.

Adana'dan Ters Ev'i ziyaret etmeye gelen Yüksel Güngör, AA muhabirine, ilk kez gördüğü yapıyı çok beğendiğini söyledi.

Güngör, Hatay'a gelen ziyaretçilere Ters Ev'i gezmelerini tavsiye etti.

Ailesiyle evi ziyaret eden Servet Yaşar da Ters Ev'i çok beğendiklerini belirterek, "Çocuklarımla birlikte bol bol fotoğraf çektirdik." dedi.

Ziyaretçilerden Burak Yapıcı, eşiyle gezdikleri Ters Ev'i "muhteşem" diye değerlendirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denizde kaybolan kolyesini bulmak için iş makinesi kiraladı09 Eylül 2022 Cuma 23:45
  • Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı09 Eylül 2022 Cuma 23:44
  • Adana'ya Güney Koreli damat geldi09 Eylül 2022 Cuma 16:49
  • Aladağlar'da çok nadir görüldü: Çok nadir görülen bir tür09 Eylül 2022 Cuma 12:15
  • Basın İlan Kurumu gazete sahipleri ile buluşuyor09 Eylül 2022 Cuma 10:39
  • Hatay'daki balık ölümlerinin nedeni belli oldu09 Eylül 2022 Cuma 09:24
  • Yola yakıt aktı, 23 araç birbirine girdi08 Eylül 2022 Perşembe 23:39
  • İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti08 Eylül 2022 Perşembe 20:57
  • Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları08 Eylül 2022 Perşembe 13:35
  • 91 bin ziyaretçi balondan izledi08 Eylül 2022 Perşembe 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti