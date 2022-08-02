Hatay'dan acı haber! Araç kazası sonrası şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "MSB: Altınözü Hatay hududunda, 29 Temmuz 2022 tarihinde araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Yusuf Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 02 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur." denildi.
BAKAN AKAR'DAN TAZİYE
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 2 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştu. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." sözleriyle taziyelerini iletti.
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