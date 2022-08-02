Hatay'dan acı haber! Araç kazası sonrası şehit oldu

Altınözü Hatay hududunda, 29 Temmuz 2022 tarihinde araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Er Yusuf Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.