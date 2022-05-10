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Hataylı iki sutopu antrenörü, milli takıma 12 sporcu kazandırdı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün sutopu antrenörleri Mustafa Savaş ve Ökkeş Türkmen Çiçek, çeşitli yaş kategorilerinde milli takıma 12 sporcu kazandırdı.
Hataylı iki sutopu antrenörü, milli takıma 12 sporcu kazandırdı

Kızlarda 2. Lig'de, erkeklerde de Bölgesel Lig'de bulunan kulübün antrenörleri, hem bir üst lige çıkmak hem de milli takıma yeni sporcular kazandırmak için çalışıyor.

Kulübün başantrenörü Mustafa Savaş, AA muhabirine, farklı yaş kategorilerinde 220 lisanslı sporcuları bulunduğunu, Hatay'ın adını sutopunda daha çok duyurmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Üst lige çıkma çabalarının yanı sıra milli takımlara da 2012'den bu yana 12 sporcu kazandırdıklarını dile getiren Savaş, "Hedefimiz Türkiye şampiyonu olup Hatay'ı iyi yerlere getirmek. Ayrıca milli formayı çocuklarımıza giydirmeyi ve bu şekilde kalıcı olmayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar milli takım kampına farklı yaş kategorilerinde 8 sporcu daha göndermeyi hedefliyoruz. Hatay'ı sutopunun merkezi haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Çiçek: "Şampiyon olup 1. Lig'e çıkmayı hedefliyoruz"
Antrenör Ökkeş Türkmen Çiçek, üst liglere çıkabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Hatay'ın sutopunda önemli bir noktaya geleceğini dile getiren Çiçek, "Erkeklerde Bölgesel Lig'deyiz. Kadınlarda tüm kategorilerde 2. Lig'de mücadeleyi sürdürüyoruz. Şampiyon olup 1. Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. İlimizden şu ana kadar 12 sporcumuzu milli takıma gönderdik. Bu bizim için gurur verici." ifadelerini kullandı.

Kulüp bünyesinde yer alan milli sporcu Melike Hazal Sağlam (18), severek yaptığı bu branşta 2019'da 15 Yaş Altı Kız Milli Takımı ile Rusya'da, geçen yıl da 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Hırvatistan'daki maçlarda görev aldığını aktardı.

Şu an 19 yaş kategorisinde milli formayı giymek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Sağlam, hedefine ulaşmak için günde en az 4 saat antrenman yaptığını belirtti.

Gülfem Tuna (18) da hobi olarak 7 yıl önce başladığı yüzmede sutopu takımında yer aldığını ve milli formayı giymenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Milli takım kampına davet alan 17 yaşındaki İrem Harbelioğlu ise bu sporda çok iyi noktalara gelebilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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