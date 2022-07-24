  • BIST 2.516,56
  • Altın 984.348
  • Dolar 17.7256
  • Euro 18.0952
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 25 °C
»

Hataylı kadın girişimci tatilde gördüğü ejder meyvesinin üreticisi oldu

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan ev hanımı Dilber Avcıoğlu, tatilde görüp tadından etkilendiği ejder meyvesini atıl durumdaki arazisinde yetiştirerek farklı illere göndermeye başladı.
Hataylı kadın girişimci tatilde gördüğü ejder meyvesinin üreticisi oldu

Ailesiyle 2019'da gittiği Mersin ve Antalya'da gördüğü "Pitaya" olarak da adlandırılan ejder meyvesinin üreticisi olmaya karar veren dört çocuk annesi Avcıoğlu, bu konuda araştırma yaptı.

Eşinin de desteğiyle bu işi yapabileceğine inanan Avcıoğlu, Toygarlı Mahallesi'nde bataklık ve kullanılamaz durumdaki 4 dekar arazisini değerlendirdi.

Arazisini 450 kamyon toprakla dolduran 41 yaşındaki Avcıoğlu, oluşturduğu seraya ilk etapta 2 bin 150 ejder meyvesi fidanı dikti.

Serasından geçen yıl 9 bin 500 meyve alan Avcıoğlu, ürünlerini kentin yanı sıra İstanbul'a ve Kocaeli'ye göndermeye başladı.

"Hedefimiz ihracat yapmak"
Üretici Dilber Avcıoğlu, ejder meyvesini tatil sırasında gördükten sonra üretmeye karar verdiğini söyledi.

Atıl durumdaki arazisini eşinin de desteğiyle seraya dönüştürdüğünü anlatan Avcıoğlu, üç yıl önce başladığı çalışmanın ilk meyvelerini geçen yıl topladığını belirtti.

Ejder meyvesi üretiminin zahmetli olmasının yanı sıra keyifli olduğunu ifade eden Avcıoğlu, şöyle devam etti:

"Geçen sene 9 bin 500 meyve hasat ettik. Bu yıl üçüncü yılımız ve maksimum verimi bekliyoruz. Bu yıl 18 bin meyve bekliyorum. İnşallah daha da iyi olacak. Hatay'ın yerel marketleri başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli gibi büyükşehirlere gönderim sağladık, hedefimiz Avrupa'ya ihracat yapmaktır."

Avcıoğlu, ağaçlarının bu yıl daha da büyüdüğünü ve hedeflediği 18 bin meyve adedine ulaşacağını belirtti.

Serasını biraz daha büyüteceğini dile getiren Avcıoğlu, ejder meyvesinin yanı sıra farklı tropikal meyvelerin de yetiştiriciliğini yapmak istediğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarımsal Kuraklık Yönetiminin çalışma esasları düzenlendi23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:55
  • Fiyat artışları sonrası bakanlık frene basacak23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:40
  • Muş'ta 3 milyar liralık dev hasat: 17 bin çiftçi aynı anda tarlalara girdi22 Temmuz 2022 Cuma 15:12
  • Faydalı böcekler, çiftçiyi endişelendiren çayır tırtılıyla mücadele edecek22 Temmuz 2022 Cuma 10:27
  • Küresel piyasalar öncü imalat sanayi verilerine odaklandı22 Temmuz 2022 Cuma 10:24
  • Yerli malı makine ve teçhizat kullanan kümelenmelerin destek oranı artırılacak22 Temmuz 2022 Cuma 10:22
  • Faydalı böcekler, çiftçiyi endişelendiren çayır tırtılıyla mücadele edecek22 Temmuz 2022 Cuma 09:45
  • Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı 2 milyon 280 bin 285 oldu22 Temmuz 2022 Cuma 09:45
  • Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı21 Temmuz 2022 Perşembe 15:23
  • TCMB'nin resmi rezerv varlıkları açıklandı21 Temmuz 2022 Perşembe 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti