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Hatayspor, Süper Lig'de Altay'ı ağırlayacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Altay'ı konuk edecek.
Hatayspor, Süper Lig'de Altay'ı ağırlayacak

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 13 yenilgi sonucunda 49 puan toplayan ve 10. sırada yer alan Hatayspor, İzmir temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.

Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Hatayspor 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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